Пьяный 57-летний уфимец пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

Инцидент, чуть не обернувшийся трагедией, произошел еще 26 февраля, сообщает портал UfacityNews.ru.
Как сообщало издание, пьяный 57-летний мужчина измывался над школьницей в своем доме в Уфимском районе города около двух часов. После задержания мужчина сознался полицейским в содеянном.
- По данному факту органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.