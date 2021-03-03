Пьяный 57-летний уфимец пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

Пьяный 57-летний уфимец пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

Сегодня, 16:31ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru

57-летний уфимец арестован за попытку изнасилования 14-летней школьницы

В следкоме Башкирии прокомментировали случившееся

Инцидент, чуть не обернувшийся трагедией, произошел еще 26 февраля, сообщает портал UfacityNews.ru.

Как сообщало издание, пьяный 57-летний мужчина измывался над школьницей в своем доме в Уфимском районе города около двух часов. После задержания мужчина сознался полицейским в содеянном.

- По данному факту органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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