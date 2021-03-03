Пьяный 57-летний уфимец пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

- По данному факту органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.