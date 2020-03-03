В Уфе рухнули перекрытия в строящемся здании

Пресс-служба спасателей передала, что о ЧП им стало известно вчера, 2 марта, около 22:30. Разрушившийся дом находится напротив жилого здания по улице Тухвата Янаби.

Фото: Управление гражданской защиты

В Управлении гражданской защиты передали, что на месте происшествия произошло разрушение перекрытий на верхнем этаже. На месте работают экстренные службы города. Обвалилось порядка 600 квадратных метров.