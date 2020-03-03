В Уфе рухнули перекрытия в строящемся здании
Вчера, 08:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Управление по гражданской защиты города.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подробности обрушения в уфимском здании сообщили в Управлении по гражданской защите.
Пресс-служба спасателей передала, что о ЧП им стало известно вчера, 2 марта, около 22:30. Разрушившийся дом находится напротив жилого здания по улице Тухвата Янаби.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Управление гражданской защиты
В Управлении гражданской защиты передали, что на месте происшествия произошло разрушение перекрытий на верхнем этаже. На месте работают экстренные службы города. Обвалилось порядка 600 квадратных метров.
Предварительно сообщается, что во время обрушения никто не пострадал, место происшествия оградили, пока что причины и обстоятельства выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей