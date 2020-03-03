В Башкирии ночью сгорела машина с надписью «Я против Путина»

Сегодня, 3 марта, ночью в селе Чекмагуш сгорела почти полностью иномарка, которая принадлежит местному общественнику и предпринимателю Руслану Нуртдинову. Об этом сам пострадавший сообщил в соцсетях.

Руслан Нуртдинов считает себя непримиримым борцом с местной бюрократией и уже объявил, что готовится к участию в сентябрьских выборах депутатов районного совета. Важная часть этой работы – разоблачение властей.

В частности, на днях он разместил в соцсетях видеосюжет с критикой местной администрации, которая выделила 2 млн рублей на замену в своем здании пластиковых окон, которые, по мнению общественника, пребывали во вполне приличном состоянии. Во время съемок ролика чиновники вызывали полицию.

Случившееся с автомобилем Руслан Нуртдинов напрямую связывает со своей общественной активностью и усматривает в этом месть со стороны чиновников и их сторонников. Он уверен, что автомобиль подожгли.

Вполне возможно, не последнюю роль в происшедшем сыграл тот факт, что на заднем стекле иномарки красовалась надпись «Я против Путина».