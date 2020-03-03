В Башкирии на сотрудника сельхозпредприятия напал 600-килограммовый бык

В Башкирии на животновода сельскохозяйственного производственного кооператива напал огромный бык весом около 600 килограмм. Мужчина получил несколько серьезных травм. Несмотря на это, работодатели пытались скрыть факт несчастного случая. Расследование провела Гострудинспекция республики.

Выяснилось, что инцидент произошел в мае 2019 года. Племенной бык с разбега ударил мужчину в область груди и живота. 61-летний сотрудник упал на землю, но скорую помощь вызвать не смог из-за плохой связи. Ему удалось встать на ноги и на гужевой повозке добраться до дома, а после до больницы. Врачи диагностировали разрыв селезенки.