Директора школы из Уфы подозревают сразу в 16 эпизодах мошенничества

В следственном комитете сообщили, что бывшего директора из Уфимского района подозревают в 14 эпизодах мошенничества.

По данным ведомства, против бывшего руководителя возбуждено 16 уголовных дел по признакам мошенничества, связанного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что подозреваемая в период с 2016 по 2018 годы начисляла подчиненным стимулирующие выплаты, но требовала часть передавать ей якобы на школьные нужды.