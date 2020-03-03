Директора школы из Уфы подозревают сразу в 16 эпизодах мошенничества
Вчера, 11:56ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Директор школы использовала служебное положение, чтобы обманом завладеть деньгами подчиненных.
В следственном комитете сообщили, что бывшего директора из Уфимского района подозревают в 14 эпизодах мошенничества.
По данным ведомства, против бывшего руководителя возбуждено 16 уголовных дел по признакам мошенничества, связанного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что подозреваемая в период с 2016 по 2018 годы начисляла подчиненным стимулирующие выплаты, но требовала часть передавать ей якобы на школьные нужды.
Всего она получила более 300 тысяч рублей, все деньги потратила только на себя. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
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