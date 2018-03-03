В Башкирии мужчину избили после того, как он открыл дверь незнакомцу

Полицейские города Салавата задержали подозреваемого в разбойном нападении.
30-летний житель Салавата стал жертвой разбойного нападения прямо у себя в квартире, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Мужчина устроил вечером небольшое застолье с другом у себя в квартире. В это время кто-то позвонил на домофон и мужчина, не спрашивая, кто звонит, открыл вход. Не обнаружив никого на лестничной площадке, он решил уйти на кухню, но тут получил сильный удар в голову. Незваные гости избили мужчину, украли у него телевизор, зимнюю куртку и ценные предметы.
Друг потерпевшего, также ставший жертвой нападения, сообщил о случившемся в полицию. На место выехали сотрудники полиции.
Оперативникам удалось найти одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 41-летний салаватец. Часть похищенного имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.