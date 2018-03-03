В Башкирии мужчину избили после того, как он открыл дверь незнакомцу

30-летний житель Салавата стал жертвой разбойного нападения прямо у себя в квартире, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Мужчина устроил вечером небольшое застолье с другом у себя в квартире. В это время кто-то позвонил на домофон и мужчина, не спрашивая, кто звонит, открыл вход. Не обнаружив никого на лестничной площадке, он решил уйти на кухню, но тут получил сильный удар в голову. Незваные гости избили мужчину, украли у него телевизор, зимнюю куртку и ценные предметы.