В СНТ под Уфой разгерметизация газового баллона спровоцировала пожар с жертвами

В СНТ под Уфой разгерметизация газового баллона спровоцировала пожар с жертвами
В СНТ под Уфой разгерметизация газового баллона спровоцировала пожар с жертвами
Сегодня, 21:00ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: МЧС по Башкирии
В СНТ «Солнечная поляна» в Уфимском районе газовый баллон разгерметизировался и вызвал пожар, в котором скончалась женщина, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Сегодня вечером, 3 февраля в главное управление МЧС Башкирии поступило тревожное сообщение. По предварительным данным заявителей в одном из домов в садовом товариществе разгерметизировался баллон с газом, в результате чего начался пожар во дворе, где под одной кровлей находилось сразу несколько хозяйственных построек на площади 40 метров.

Прибывшие на место пожарные наблюдали горение по всей указанной площади. Работали на месте пожарные по повышенному рангу пожара, в тушении участвовали 16 человек и 7 единиц техники. В 20:16 уже ликвидировали открытое горение, за 14 минут до этого пожар был локализован. Отметим, что вызов поступил в ГУ МЧС в 18:53.

К сожалению происшествие не обошлось без жертв, одна женщина была обнаружена погибшей, также известно о троих пострадавших, однако подробностей о том какие они получили травмы и в каком состоянии находятся пока нет. В ведомстве также уточнили, что предоставленная информация является оперативной и будет уточняться

К сожалению, в результате происшествия 1 женщина погибла, еще 3 человека пострадали.

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