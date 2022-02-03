В Башкирии очередной прорыв труб оставил без воды более 7 тысяч человек и местную ЦРБ

В Башкирии очередной прорыв труб оставил без воды более 7 тысяч человек и местную ЦРБ
В Башкирии очередной прорыв труб оставил без воды более 7 тысяч человек и местную ЦРБ
Сегодня, 20:43ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
В селе Новобелокатай из-за прорыва трубы пришлось отключить подачу воды в 2,5 тысячах жилых домов, а также в школах, детсадах и ЦРБ, 3 февраля сообщили в МЧС Башкирии.

О прорыве магистральной трубы с холодной водой сегодня 3 февраля поступило в главное управление МЧС по Башкирии. Произошел прорыв трубы в Белокатайском районе Башкирии, в селе Белокатайю

Для того, чтобы слить воду и провести ремонт в населенном пункте отключили подачу воды сразу в 2,5 тысячах жилых домов. В 2497 домах, которые останутся без водоснабжения, проживают более 7 тысяч человек, 2782 из них несовершеннолетние дети.

Под отключение подачи воды в Новобелокатае попадают и социальные объекты, включая две местных школы, одна из которых находится на карантине, сразу 5 детских садов и местный дом культуры. Важно отметить, что водоснабжение будет отключено и в местной Центральной районной больницы.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что все жители села оповещены о том, что им необходимо пополнить имеющиеся запасы воды. Слив воды с трубопровода планировался с 20:00 часов вечера сегодняшнего дня, завершить работы планируется к обеду завтрашнего дня.

В первой половине января 2022 года в Башкирии произошло сразу два прорыва труб. все происшествия случились в Белорецке

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