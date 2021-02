В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оперативник из Екатеринбурга совершил наезд на женщину, находясь в Челябинске в командировке.

Как сообщает kursdela.biz, рано утром 1 февраля 65-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на близкое расположение пешеходного перехода. Оперуполномоченный ГУ МВД по Свердловской области сбил женщину на служебной машине. Пострадавшая была госпитализирована, но вскоре скончалась от травм. Планируется автотехническая экспертиза, благодаря которой станет известно, возможно ли было избежать ДТП.

