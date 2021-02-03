В Башкирии столкнулись ритуальный микроавтобус и снегоуборщик: есть пострадавшие

В Башкирии столкнулись ритуальный микроавтобус и снегоуборщик: есть пострадавшие

Вчера, 10:21ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Накануне в Башкирии произошло семь автоаварий, в которых пострадали семь человек. В том числе днем в Кармаскалинском районе случилось ДТП с участие микроавтобуса и снегоуборщика. Подробности рассказал глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла около трех часов дня в Кармаскалинском районе на 39 километре автодороги Уфа-Оренбург. На трассе столкнулись ритуальный микроавтобус «Фиат Дукато» и снегоуборщик на базе КамАЗа. По данным ГИБДД, водитель грузовика выполнял правый вопрос с крайнего левого ряда, второй участник ДТП двигался прямо по правой полосе. В результате аварии водитель микроавтобуса ритуальной службы обратился за медпомощью. Два его пассажира не пострадали.

В настоящее время проводится разбирательство.

Напомним, вчера в республике наблюдались снегопад и метель. МЧС по Башкирии предупредил об ограничении движения на трассах М-5 и М-7, а также в столице республики.

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