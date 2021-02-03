В Башкирии столкнулись ритуальный микроавтобус и снегоуборщик: есть пострадавшие

Авария произошла около трех часов дня в Кармаскалинском районе на 39 километре автодороги Уфа-Оренбург. На трассе столкнулись ритуальный микроавтобус «Фиат Дукато» и снегоуборщик на базе КамАЗа. По данным ГИБДД, водитель грузовика выполнял правый вопрос с крайнего левого ряда, второй участник ДТП двигался прямо по правой полосе. В результате аварии водитель микроавтобуса ритуальной службы обратился за медпомощью. Два его пассажира не пострадали.