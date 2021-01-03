В Уфе в первый день нового года пьяный житель попытался украсть тележку с продуктами

В Уфе в первый день нового года пьяный житель попытался украсть тележку с продуктами

Вчера, 12:44ПроисшествияАнна КононоваPhoto: скриншот видео
1 января рано утром на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал. По данным ведомства, в Уфе нетрезвый мужчина пытался разбить входную дверь магазина и вывезти тележку с продуктами и алкоголем.

Уже на месте росгвардейцы обнаружили, что стеклянная дверь магазина разбита, а сквозь осколки мужчина пытался протолкнуть тележку с продовольствием. За происходящим наблюдали прохожие, которые и сообщили о происходящем в правоохранительные органы.

При виде сотрудников ведомства мужчина попытался сбежать, но в итоге был задержан. Он признался, что отмечал Новый год с женщиной, а когда алкоголь и закуска закончились, он решил сходить в магазин, однако он был закрыт.

Теперь в деле 36-летнего жителя Архангельского района Башкирии будет разбираться полиция.

Башкирияпреступление
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