В Уфе девочка 13-ти пострадала, катаясь на тюбинге в амфитеатре
Сегодня, 09:00ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: группа администрации Кировского района Уфы Вконтакте
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В Уфе девочка-подросток 13-ти лет получила травму ноги, катаясь со склона в амфитеатре за Конгресс-холлом.
Сообщение о происшествии появилось в группе администрации Кировского района в социальной сети Вконтакте. Как следует из него, девочка каталась на тюбинге со стороны отеля Hilton Garden Inn Ufa Riverside. Примечательно, что в этот момент рядом были родители.
- Будьте осторожны! Катание с горок разрешено только на оборудованных горках! - обращаются представители районной администрации к горожанам.
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