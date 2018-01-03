В Уфе девочка 13-ти пострадала, катаясь на тюбинге в амфитеатре

В Уфе девочка-подросток 13-ти лет получила травму ноги, катаясь со склона в амфитеатре за Конгресс-холлом.

Сообщение о происшествии появилось в группе администрации Кировского района в социальной сети Вконтакте. Как следует из него, девочка каталась на тюбинге со стороны отеля Hilton Garden Inn Ufa Riverside. Примечательно, что в этот момент рядом были родители.