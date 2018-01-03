В Башкирии водитель без прав опрокинул в машину в кювет, пострадала женщина

В Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадала 36-летняя пассажирка. Водитель не имел прав.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Башкирии, ДТП произошло вчера днем на третьем километре автодороги с.Детский санаторий- д.Пчелосовхоз Гафурийского района. 29-летний местный житель за рулём "Opel Corsa", предположительно, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии 36-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована.