Суд приговорил жителя Приморского края к пяти годам колонии общего режима за издевательство над ребенком.

Газета “Известия” сообщает, что в ходе следствия было установлено, что обвиняемый отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения применял насильственные методы воспитания, нанося удары ремнем, руками и ногами, а также подручными предметами. Кроме этого, мужчина выгонял тринадцатилетнего сына раздетым на мороз. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

