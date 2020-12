В Невском районе Петербурга труба котельной рухнула на здание и припаркованные рядом машины, шесть из которых были повреждены.

Инцидент произошел 30 ноября, пишет newia.ru. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

