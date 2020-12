В одной из квартир Санкт-Петербурга произошел пожар - один человек погиб.

Газета “Известия” сообщает, что возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в центре Петербурга. По предварительным данным, в ней было большое скопление мусора. Сотрудниками противопожарной службы было эвакуировано пятнадцать жильцов подъезда. В настоящее время пожар потушен, обстоятельства происшествия выясняются специалистами.

