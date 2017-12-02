Под Уфой в легковушку врезался заснувший водитель на "ВАЗ-2115"

В ДТП никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2115» ехал по улице Промышленной, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Mazda». У иномарки отлетели колеса, у отечественной легковушки колесо впечаталось в кузов.

Водитель иномарки утверждает, что ВАЗ постепенно выезжал на встречную полосу по ходу своего движения. А вот другой водитель утверждает, что не помнит как все произошло, поскольку, вероятно, уснул за рулем.