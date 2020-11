В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели вызволили подростка, который не мог самостоятельно выбраться из самолета, установленного, как памятник.

По сообщению газеты “Известия”, происшествие случилось в Югорске накануне. Спасателям позвонил мужчина, который выгуливал собаку рядом с памятником-самолетом и услышал крики о помощи. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили в хвостовой части самолета-памятника двенадцатилетнего мальчика. На спасательную операцию у специалистов ушло около десяти минут - ребенка вызволили и передали в руки медиков. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

