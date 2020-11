Сегодня утром, 2 ноября, в Иглинском районе произошла смертельная авария. Подробностями происшествия поделился главные госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным легковушка марки «Лада Веста» ехала по трассе Самара-Уфа-Челябинск. 66-летний водитель столкнулся со встречным грузовиком Mercedes-Benz, за рулем которого находился 46-летний житель Саратовской области. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощь. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и другие спецслужбы. Подробности аварии уточняются.

