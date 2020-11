За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

Всего сначала пандемии от Covid-19 умерли 55 человек. За минувший день количество заболевших увеличилось на 93. За весь период подтверждено 10956 случаев. Минздрав сообщил, что от коронавируса вылечились девять человек, всего с начала пандемии — 9886. Напомним, в субботу, 31 октября, в Башкирии простились с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. Градоначальник скончался от коронавируса. Лечение длилось 35 дней.

