В Башкирии насмерть сбили 80-летнего пенсионера

В республике за сутки выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. Также есть один погибший, сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Накануне вечером, в Благоварском районе в селе Зурбуляк насмерть сбили 80-летнего пенсионера. За рулем автомобиля Chevrolet Niva находился 29-летний местный житель. Известно, что дедушка переходил дорогу в неположенном месте. К сожалению, он скончался на месте аварии. Напомним, вечером 31 октября на 24 км автодороги Чишмы — Арслан — Киргиз-Мияки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным ГИБДД республики, 30-летний житель Альшеевского района за рулём ВАЗ-2114 сбил 32-летнего жителя Чишминского района. Затем по упавшему на землю пешеходу проехали фуры Skania и Dacia Logan. Мужчина скончался на месте.

