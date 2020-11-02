В Башкирии насмерть сбили 80-летнего пенсионера

В Башкирии насмерть сбили 80-летнего пенсионера

Вчера, 10:05ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
В республике за сутки выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. Также есть один погибший, сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Накануне вечером, в Благоварском районе в селе Зурбуляк насмерть сбили 80-летнего пенсионера. За рулем автомобиля Chevrolet Niva находился 29-летний местный житель. Известно, что дедушка переходил дорогу в неположенном месте. К сожалению, он скончался на месте аварии.

Напомним, вечером 31 октября на 24 км автодороги Чишмы — Арслан — Киргиз-Мияки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным ГИБДД республики, 30-летний житель Альшеевского района за рулём ВАЗ-2114 сбил 32-летнего жителя Чишминского района. Затем по упавшему на землю пешеходу проехали фуры Skania и Dacia Logan. Мужчина скончался на месте.

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