В Башкирии насмерть сбили 80-летнего пенсионера

Напомним, вечером 31 октября на 24 км автодороги Чишмы — Арслан — Киргиз-Мияки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным ГИБДД республики, 30-летний житель Альшеевского района за рулём ВАЗ-2114 сбил 32-летнего жителя Чишминского района. Затем по упавшему на землю пешеходу проехали фуры Skania и Dacia Logan. Мужчина скончался на месте.