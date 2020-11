В ЯНАО произошло возгорание на магистральном газопроводе.

Газета “Известия” сообщает, что пожар начался на пятьдесят девятом километре газового трубопровода. Для предотвращения аварийной ситуации специалисты отключили участок с тридцать второго по шестидесятый километр магистрали. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. Подача газа потребителям продолжается. В настоящее время на месте происшествия работают мобильные аварийные бригады.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter