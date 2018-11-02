В Уфе произошел хлопок газа в квартире

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К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Накануне, 1 ноября, произошло ЧП в одной из квартир дома №30 по улице Первомайской в Уфе. Подробности сообщили в администрации города.
Как сообщили спасатели, проверка показала, что хозяйка после использования духовки не до конца перекрыла подачу газа, а когда она позже решила включить электрочайник, из-за искры произошел хлопок.
К счастью, в кухне успело накопиться не очень большое количество газа, так что в результате хлопка никто не пострадал.
Прибывшие газовые и аварийные службы проверили газовое оборудование и пришли к выводу, что опасности нет.
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