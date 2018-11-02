В Уфе произошел хлопок газа в квартире

Накануне, 1 ноября, произошло ЧП в одной из квартир дома №30 по улице Первомайской в Уфе. Подробности сообщили в администрации города.

Как сообщили спасатели, проверка показала, что хозяйка после использования духовки не до конца перекрыла подачу газа, а когда она позже решила включить электрочайник, из-за искры произошел хлопок.

К счастью, в кухне успело накопиться не очень большое количество газа, так что в результате хлопка никто не пострадал.