Первый пошел: В Уфе суд арестовал одного из фигурантов полицейского изнасилования
Сегодня, 16:03ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Своей судьбы Павел Яромчук будет ждать за решеткой до 31 декабря 2018 года.
На два месяца Кировский районный суд Уфы отправил под стражу Павла Яромчука, бывшего начальника отдела миграции РОВД по Уфимскому району. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря районной фемиды.
Яромчук является одним из трех обвиняемых по делу об изнасиловании дознавательницы Уфимского района
Напомним, что преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года. Жертвой стала 23-летняя сослуживица трех полицейских. Другие фигуранты – начальник РОВД по Уфимскому району и начальник полиции по Кармаскалинскому району. По ним суд также сегодня вынесет решение о мере пресечения.
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