Первый пошел: В Уфе суд арестовал одного из фигурантов полицейского изнасилования

На два месяца Кировский районный суд Уфы отправил под стражу Павла Яромчука, бывшего начальника отдела миграции РОВД по Уфимскому району. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря районной фемиды.

Напомним, что преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года. Жертвой стала 23-летняя сослуживица трех полицейских. Другие фигуранты – начальник РОВД по Уфимскому району и начальник полиции по Кармаскалинскому району. По ним суд также сегодня вынесет решение о мере пресечения.