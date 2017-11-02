В универмаге Колорадо неизвестный устроил стрельбу по людям
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В магазине Walmart в штате Колорадо в США неизвестный устроил стрельбу.
Как пишет издание Dni.ru, в результате погибли двое мужчин и одна женщина ранена.
Позже стало известно, что пострадавшая умерла в больнице.
Пока полицейским не удалось найти и задержать злоумышленника.
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