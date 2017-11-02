В Уфе на двух кладбищах полицейские нашли 240 тайников наркотиков

Сотрудники МВД России по Уральскому федеральному округу пресекли деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном режиме.

В Уфе сотрудники правоохранительных органов на двух городских кладбищах нашли 240 тайников-закладок и изъяли различные наркотические средства – от разовых доз до крупных партий. Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РФ, тайники организовали участники межрегиональной группы, которая подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере на территории всей страны, а также создании нарколаборатории.

Сотрудникам Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу при взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России удалось пресечь эту деятельность. Всего из незаконного оборота было изъято более 100 кг запрещенных веществ и дорогостоящее оборудование.

«Штаб» наркодилеров находился в Челябинске. Там местный житель получал посылки с кокаином, экстази, ЛСД, амфетамином, метамфетамином, марихуаной и гашишем из Германии, Бельгии и Голландии, а затем отправлял их в Уфу, Тольятти, Челябинск, Оренбург для распространения крупнооптовыми партиями – от 1 до 10 кг.

Все оперативно-розыскные мероприятия координировало Главное управление на транспорте МВД России, обеспечивая взаимодействие с органами ФТС России и НЦБ Интерпола.