В Москве полицейских подозревают в поджоге задержанного мужчины
Сегодня, 16:29Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве сотрудники полиции подозреваются в том, что они заживо сожгли мужчину в отделении МВД.
Как пишет издание Dni.ru, преступление было совершено в апреле 2016 года, но вскрылось только сейчас.
Сообщается, что весной прошлого года мужчину задержали за небольшое правонарушение и доставили в ОМВД Пресненского района. Его поместили в спецприемник. Примерно в 12 часов ночи матрас, на котором спал задержанный, загорелся. Мужчина получил тяжелые ожоги и был доставлен в Боткинскую больницу, где умер, не приходя в сознание.
Против сотрудников отделения возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Но впоследствии экспертиза выявила, что матрац подожгли специально. Предполагается, что злоумышленник применял жидкость для розжига, поскольку проводка в спецприемнике находится далеко от места возгорания.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей