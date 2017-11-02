В Москве полицейских подозревают в поджоге задержанного мужчины

В Москве сотрудники полиции подозреваются в том, что они заживо сожгли мужчину в отделении МВД.

Как пишет издание Dni.ru, преступление было совершено в апреле 2016 года, но вскрылось только сейчас.

Сообщается, что весной прошлого года мужчину задержали за небольшое правонарушение и доставили в ОМВД Пресненского района. Его поместили в спецприемник. Примерно в 12 часов ночи матрас, на котором спал задержанный, загорелся. Мужчина получил тяжелые ожоги и был доставлен в Боткинскую больницу, где умер, не приходя в сознание.