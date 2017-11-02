В Башкирии задержали пьяного водителя инкассаторской машины

Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.

Ночью 2 ноября в Булгаково сотрудники местного магазина сообщили полицейским, что водитель инкассаторского автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в сообществе «Дорожный патруль Уфа» в социальной сети.

Инспекторы ГИБДД заметили инкассаторский автомобиль на трассе Уфа-Оренбург и попытались его остановить, однако водитель требования проигнорировал. После погони нетрезвого водителя задержали. Алкотестер показал 1383 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что Ford инкассатора был списан.