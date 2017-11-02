В Башкирии мясоконсервный комбинат выплатит пострадавшей полмиллиона рублей

28-летняя сотрудница мясоконсервного комбината работала машинистом на расфасовочно-упаковочном участке предприятия.

Верховный суд республики оставил в силе судебное решение о взыскании с ООО «Уфимский мясоконсервный комбинат» компенсации морального вреда пострадавшему работнику. В суде установили, что 28-летняя машинистка расфасовочно-упаковочного участка предприятия получила тяжелые для здоровья травмы.

В августе прошлого года при проведении погрузочно-разгрузочных работ она отодвинула металлическую раму с колбасой, колесо которой попало в выбоину в полу. В итоге 200-килограммовая конструкция упала на женщину.

После проведенной проверки выяснилось, что причиной ЧП стало техническое состояние здание и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.