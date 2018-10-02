В Уфе уволенный за утрату доверия полицейский пытается восстановиться через суд
Он был уволен из-за утраты доверия после прокурорской проверки.
В Советский суд иск бывшему работодателю подал 36-летний бывший старший оперуполномоченный управления собственной безопасности МВД по РБ Раиль Миргалеев, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на представителя истца Тимура Ямалдинова.
Миргалеев требует признать недействительным приказ от 2 августа об увольнении в связи с утратой доверия. В том числе он требует компенсации зарплаты, потерянной за период вынужденного прогула.
Предварительные слушания по его заявлению пройдут 10 октября.
Напомним, в июле после прокурорской проверки Миргалеева уволили из-за несоответствующих доходов – у полицейского конфисковали имущество стоимостью более 42 миллионов рублей: две квартиры в Евпатории, четыре квартиры общей площадью 300 квадратных метров в новом доме на улице Бориса Домашникова в Уфе, две однокомнатные квартиры на ул. Менделеева в Уфе, четырехкомнатная квартира на улице Злобина, два парковочных места в подземном гараже, коттедж и земельный участок в Нижегородке, жилой дом и земельный участок в Чишминском районе, коттедж в поселке Жуково Уфимского района, а также садовые участки в Юматово и Булгаково.