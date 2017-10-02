Уфимка похитила более 1,6 миллиона рублей бюджетных средств

С 2013 по 2016 годы она фиктивно трудоустроила в указанные фирмы девять беременных женщин и подделала документы о выдаче им пособия по беременности и родам и единовременного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. После она обратилась за возмещением выплат и незаконно получила 1,6 миллионов рублей.