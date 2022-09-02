Сотрудники МЧС Башкирии отправились на тушение пожара в Оренбургской области

Помощь в тушении пожара на территории Кувандыксого г. о. Оренбургской области окажут сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС по РБ. Об этом сообщает ведомственная пресс-служба.
Сообщается, что на место происшествия направлены 30 человек и пять автоцистерн. В ведомстве отмечают, что тушению огня препятствует гористая и скалистая местность, а также высокая температура воздуха с сильными порывами ветра.
Напомним, ранее жители Баймаксого района республики сообщали о том, что небо там заволокло смогом, который, как выяснилось позднее, пришёл со стороны Оренбургской области. По данным МЧС по Оренбургской области, пожарные продолжают тушить горящую сухую траву между Медногорском и Кувандыком.