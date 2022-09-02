Известный рэпер из Башкирии погиб в ДТП на мотоцикле в Уфе

Известный рэпер из Башкирии погиб в ДТП на мотоцикле в Уфе
Известный рэпер из Башкирии погиб в ДТП на мотоцикле в Уфе
Вчера, 15:33ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: vk.com/the.xalid
О том что в ДТП произошедшем минувшей ночью управляя мотоциклом погиб артист «новой школы» рэпа Халид Хайбуллин сообщила «Комсомольская Правда» 2 сентября.

Стала известна личность погибшего в ДТП на проспекте Октября в Уфа мотоциклиста. Как сообщали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии минувшей ночью 25-летний водитель мотоцикла фирмы BMW столкнулся с иномаркой Ford Focus, удар оказался настолько мощным, что 25-летний Халид Хайбуллин, также известный как new-school рэпер XALID.

Погибший не был всероссийской звездой рэпа, однако все-таки пользовался определенной популярностью, причем не только у жителе Башкирии, но и за ее пределами. Писал он композиции о красивой жизни, женщинах, авто и развлечениях.

Издание сообщает о том, что за три недели до своей гибели молодой артист записал альбом, а в конце прошлого года выпустил видеоклип, в котором облил бензином и сжег отечественную «четырнадцатую».

В одном из треков на том самом альбоме Халид зачитал строки, которыми будто предупреждал сам себя о возможном исходе скоростных передвижений на мотоцикле, на котором он и запечатлен на обложке альбома.\

Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное самим не стать одними из «двухсот» (ввиду имеется термин «Груз 200», которым обозначают погибших — прим ред.).Халид Хайбуллин

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