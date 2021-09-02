В Уфе школьник застрял головой в заборе

В Уфе школьник застрял головой в заборе
В Уфе школьник застрял головой в заборе
Вчера, 18:06ПроисшествияЭлина СайфрановаСкриншот видео
На место были вызваны спасатели.

Управление гражданской защиты сообщает о несчастном случае - девятилетний мальчик застрял головой в заборе. Для освобождения школьника из цепких лап конструкции пришлось использовать гидравлический инструмент и разжать прутья. Как сообщается, медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Уфе и 12 августа. На этот раз в плен металлической лесенки на уличной игровой площадке попала голова 6-летней девочки. Вызволяли ее аналогичным способом – гидравлическим инструментов разжали перекладины. Девочка отделалась, к счастью, только испугом.

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