В Уфе школьник застрял головой в заборе

Напомним, что похожая ситуация произошла в Уфе и 12 августа. На этот раз в плен металлической лесенки на уличной игровой площадке попала голова 6-летней девочки. Вызволяли ее аналогичным способом – гидравлическим инструментов разжали перекладины. Девочка отделалась, к счастью, только испугом.