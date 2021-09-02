В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за смерти четырехлетнего ребенка в пожаре

Как сообщается СК Башкирии, по факту пожара в многоквартирном доме, где погиб четырехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сообщается, что в десять часов вечера 1 сентября в реанимацию города Салават были доставлены дети в возрасте 4-х и 17-ти лет с признаками отравления продуктами горения. К сожалению, младший ребенок погиб.
Так, на месте происшествия работают следователи, которые уже будут проводить судебные экспертизы для установления причин как смерти малыша, так и самого возгорания.
Напомним, что трагедия произошла в многоквартирном доме в городе Салават вечером 1 сентября. Известно, что возгорания началось на 4 этаже в двухкомнатной квартире. Так, для тушения пожара были привлечены 27 человек и 12 единиц техники. Всего 30 человек были эвакуированы.