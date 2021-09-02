В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за смерти четырехлетнего ребенка в пожаре

Напомним, что трагедия произошла в многоквартирном доме в городе Салават вечером 1 сентября. Известно, что возгорания началось на 4 этаже в двухкомнатной квартире. Так, для тушения пожара были привлечены 27 человек и 12 единиц техники. Всего 30 человек были эвакуированы.