Пожар у подножья шихана Юрактау тушат 41 человек

Площадь пожара пока неизвестна, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Отмечается, что от огня пошёл сильный дым, однако угрозы населенным пунктам нет.
Пожар тушат 41 человек при помощи девяти единиц спецтехники, в том числе привлекли два трактора. Огонь помогают тушить 29 волонтеров с противопожарными ранцами. Также на помощь к ним направили 30 человек и 3 единиц техники сводного отряда 14 МЧС России. На место выехал замначальника МЧС Башкирии Виталий Барзайкин. Ситуация находится на контроле.
Напомним, ранее МЧС республики сообщал о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии. Пожары сохранялись только в Белорецком районе, где площадь огня, по данным на 1 сентября, составляла 4,5 гектара.