Пожар у подножья шихана Юрактау тушат 41 человек

Пожар тушат 41 человек при помощи девяти единиц спецтехники, в том числе привлекли два трактора. Огонь помогают тушить 29 волонтеров с противопожарными ранцами. Также на помощь к ним направили 30 человек и 3 единиц техники сводного отряда 14 МЧС России. На место выехал замначальника МЧС Башкирии Виталий Барзайкин. Ситуация находится на контроле.