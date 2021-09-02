При пожаре в пятиэтажке в Башкирии погиб 4-летний ребенок. 30 человек эвакуировали

При пожаре в пятиэтажке в Башкирии погиб 4-летний ребенок. 30 человек эвакуировали
При пожаре в пятиэтажке в Башкирии погиб 4-летний ребенок. 30 человек эвакуировали
Вчера, 08:43ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС Башкирии
Ещё двоих женщин госпитализировали.

Вчера вечером, 1 сентября, в Салавате загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Северная, 21. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 30 человек, включая трёх детей, сообщает МЧС Башкирии.

Пожар произошёл на четвёртом этаже в двухкомнатной квартире. В 21:57 пожар локализовали, он распространился на территории площадью 30 квадратных метров. В 22:06 огонь ликвидировали. Пожар тушили 27 человек при помощи 12 единиц спецтехники.

При пожаре пострадали две женщины и ребёнок. Всех доставили в больницу с признаками отравления. Девочку 2017 года рождения отправили в реанимацию. Врачи пытались спасти малышку, но в скором времени она скончалась.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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