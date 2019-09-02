В Брянской области скончался избитый полицейским подросток

Все произошло возле одного из местных кафе. Об этом информирует RNS.

Подозреваемый находился вне службы и был одет в гражданскую одежду. По версии следствия, полицейские вступил в конфликт с подростком. В ходе словесной перепалки мужчина избил молодого человека. Пострадавшего увезли в больницу. В субботу, 31 августа подросток скончался.

Представители ГУ МВД по Брянской области обещали привлечь убийцу к ответственности. Подозреваемого уже уволили из правоохранительных органов. Непосредственные начальники полицейского также понесут «строгую дисциплинарную ответственность за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом».