Фото: pxhere.com
В Брянской области скончался избитый полицейским подросток
Вчера, 17:44Происшествия
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Вечером 13 августа текущего года под Брянском в поселке Локоть 36-летний полицейский нанес тяжкие телесные повреждения 17-летнему юноше.
Все произошло возле одного из местных кафе. Об этом информирует RNS.
Подозреваемый находился вне службы и был одет в гражданскую одежду. По версии следствия, полицейские вступил в конфликт с подростком. В ходе словесной перепалки мужчина избил молодого человека. Пострадавшего увезли в больницу. В субботу, 31 августа подросток скончался.
Представители ГУ МВД по Брянской области обещали привлечь убийцу к ответственности. Подозреваемого уже уволили из правоохранительных органов. Непосредственные начальники полицейского также понесут «строгую дисциплинарную ответственность за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом».
По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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