В Башкирии нашли мертвой 15-летнюю девочку-подростка: основная версия - суицид
Вчера, 10:23ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: vk.com
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Тело девушки нашла ее бабушка.
Трагедия произошла в селе Камышинка Бирского района Башкирии, сообщает «Комсомольская правда в Уфе».
Известно, что тело мертвой девушки нашла ее бабушка. Основная версия случившегося - самоубийство. Согласно сведениям из странички девушки в социальной сети, школьница долгое время находилась в затяжной депрессии, которую, очевидно, никто не замечал.
- Мне нашли замену. Спасибо, - написала девушка в одном из последних постов.
Следователи выясняют сейчас все причины и обстоятельства случившегося.
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