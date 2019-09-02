Сестренку годовалого Тимура Хабирова, убитого матерью в Башкирии, отправят в приют

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что пятилетняя дочь жительницы села Исмаилово Юлии Хабировой, которая обвиняется в убийстве годовалого сына Тимура, скорее всего, отправится в приют.

Как сообщили РИА-Новости со ссылкой на отдел опеки администрации Дюртюлинского района Башкирии, пятилетняя Камилла Хабирова сейчас находится под присмотром специалистов в районном социальном приюте для детей и подростков.

По словам представителей отдела опеки и попечительства, пока никто из родственников девочки не изъявил желания взять ее к себе на воспитание.

Тем временем, сегодня в селе Исмаилово пройдут похороны убитого матерью мальчика. Это трагическое событие стало потрясением для всех сельчан и участников поиска ребенка.

Напомним, об исчезновении маленького Тимура стало известно 29 августа, его мать заявила о пропаже ребенка. Одним из подозреваемых был отец мальчика, с которым Юлия рассталась весной, но у него оказалось твердое алиби. Был допрошен мужчина, которого считали близким другом Юлии.

В конце концов, следователям удалось получить признание от Юлии. Она рассказала, что задушила мальчика и закопала его во дворе. Тело ребенка было найдено в два часа ночи 31 августа в указанном Юлией месте. Женщина задержана, с ней работают следователи. На следственном эксперименте она показала, как совершала преступление.