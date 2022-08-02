В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП погибла женщина и пострадали четыре пассажира, в числе которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что ДТП с участием двух иномарок — «Lifan Solano» и «Renault Kaptur"случилось сегодня — 2 августа на 1546-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
Отметим, что это сегодня это не первое ДТП, случившееся на данной автотрассе. Так, сегодня на 1542-м километре трассы Челябинск-Самара в результате столкновения трех грузовых фур погиб один из водителей.
Также напомним, что июль этого года в Башкирии запомнился многим по количеству дорожных инцидентов с летальным исходом. Так, несколькими днями ранее 28-летняя уфимка насмерть сбила женщину с ребёнком на одном из пешеходных переходов в Уфе.
Также в июле случилось ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля дорожных служб. В результате столкновения автомобилей тогда погибли шесть человек, еще 17 с различными травмами были доставлены в республиканские медучреждения. По-настоящему шокирующим стал инцидент в селе Бакалы, когда нетрезвый водитель за рулём Audi насмерть сбил четырёх девушек.