В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Вчера, 19:50ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба МЧС по РБ
ДТП случилось на участке автодороги Самара-Уфа-Челябинск, в четырёх километрах от которого несколькими часами ранее в аварии погиб водитель грузовика

В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП погибла женщина и пострадали четыре пассажира, в числе которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что ДТП с участием двух иномарок — «Lifan Solano» и «Renault Kaptur"случилось сегодня — 2 августа на 1546-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Отметим, что это сегодня это не первое ДТП, случившееся на данной автотрассе. Так, сегодня на 1542-м километре трассы Челябинск-Самара в результате столкновения трех грузовых фур погиб один из водителей.

Также напомним, что июль этого года в Башкирии запомнился многим по количеству дорожных инцидентов с летальным исходом. Так, несколькими днями ранее 28-летняя уфимка насмерть сбила женщину с ребёнком на одном из пешеходных переходов в Уфе.

Также в июле случилось ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля дорожных служб. В результате столкновения автомобилей тогда погибли шесть человек, еще 17 с различными травмами были доставлены в республиканские медучреждения. По-настоящему шокирующим стал инцидент в селе Бакалы, когда нетрезвый водитель за рулём Audi насмерть сбил четырёх девушек.

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