В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

Также в июле случилось ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля дорожных служб. В результате столкновения автомобилей тогда погибли шесть человек, еще 17 с различными травмами были доставлены в республиканские медучреждения. По-настоящему шокирующим стал инцидент в селе Бакалы, когда нетрезвый водитель за рулём Audi насмерть сбил четырёх девушек.