На МКАД случилась авария с участием бензовоза

На МКАД случилась авария с участием бензовоза
На МКАД случилась авария с участием бензовоза
Сегодня, 01:24ПроисшествияФото: pixabay.com
На МКАД произошел разлив топлива с возгоранием на площади 150 квадратных метров в результате аварии с участием бензовоза.

Как сообщают «Известия», ДТП случилось на 21-м километре на внутренней стороне трассы. Об этом пишет RT.

Отмечается, что пострадал один человек. Движение на автодороге перекрыто.

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