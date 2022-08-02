На МКАД случилась авария с участием бензовоза

На МКАД произошел разлив топлива с возгоранием на площади 150 квадратных метров в результате аварии с участием бензовоза.

Как сообщают «Известия», ДТП случилось на 21-м километре на внутренней стороне трассы. Об этом пишет RT. Отмечается, что пострадал один человек. Движение на автодороге перекрыто.

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