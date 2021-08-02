В Уфе завели уголовное дело на 23-летнего мужчину, который лишил зрения собаку

Напомним, избиение собаки произошло 23 апреля 2021 года и попало в объективы уличных видеокамер наблюдения. Уфимка, хозяйка избитой собаки, обратилась в полицию с заявлением о том, что некто ночью жестоко избил собаку, в последствии чего та потеряла зрение.