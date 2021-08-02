В Уфе завели уголовное дело на 23-летнего мужчину, который лишил зрения собаку

Напомним, избиение собаки произошло 23 апреля 2021 года и попало в объективы уличных видеокамер наблюдения. Уфимка, хозяйка избитой собаки, обратилась в полицию с заявлением о том, что некто ночью жестоко избил собаку, в последствии чего та потеряла зрение.
На кадрах очевидно, собака стала жертвой агрессивного мужчины, который забрел на территорию автосервиса. Сначала он растравил собаку, а когда та начала лаять, мужчина стал бить собаку палкой.
Сегодня в одном из телеграм-каналов Башкирии появилось сообщение о том, что на мужчину завели уголовное дело. В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset данную информацию подтвердили. – Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, – сообщили в пресс-службе силового ведомства..