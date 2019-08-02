Жителей поселка в Башкирии переполошил столб пламени «от земли до неба»

Сегодня, в ночь с 1 на 2 августа, серьезный стресс пережили жители поселка Юматово в Уфимском районе республики. Они стали свидетелями огромного столба пламени, который был виден за несколько километров. Некоторые успели снять происходящее на телефон.

Поначалу местное население перепугалось, решив, что случилась авария на газовом трубопроводе. Однако их опасения не подтвердились.

Причиной столь жутковатого зрелища стало плановое сжигание газа на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

По официальным данным, в период с 31 июля по 6 августа ООО «Управление этиленопроводов Нижнекамскнефтехим» будет проводить работы на магистральном трубопроводе в районе поселков Миловка и Дмитриевка.