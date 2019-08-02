Фото: pixabay.com
Женщина попала в реанимацию после наезда поезда в Сургуте
Вчера, 21:25Происшествия
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В Сургуте на железной дороге поезд сбил женщину. Перед столкновением машинист увидел ее на путях и произвел экстренную остановку, что хоть и привело к тяжелым травмам пострадавшей, но все же помогло сохранить ей жизнь.
В этот момент женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее сильная черепно-мозговая травма. Об этом 2 августа сообщило издание muksun.fm.
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