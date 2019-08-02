Фото: pxhere.com
Во Владикавказе сгорел цех по обработке шерсти
Вчера, 16:29Происшествия
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В столице Северной Осетии произошел сильный пожар, на котором пострадали 12 человек.
Пламя охватило цех обработки шерсти. Об этом информирует RNS.
По словам представителей МЧС Северной Осетии, во время возгорания случился взрыв газа. Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров.
Восемь из 12 пострадавших доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Еще четверых отвезли в Центральную клиническую больницу скорой помощи. По словам министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, сейчас жизни пострадавших вне опасности.
В тушении пожара было задействовано 186 спасателей и 45 единиц специальной техники. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
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