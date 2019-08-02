Во Владикавказе сгорел цех по обработке шерсти

Пламя охватило цех обработки шерсти. Об этом информирует RNS.

По словам представителей МЧС Северной Осетии, во время возгорания случился взрыв газа. Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров.

Восемь из 12 пострадавших доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Еще четверых отвезли в Центральную клиническую больницу скорой помощи. По словам министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, сейчас жизни пострадавших вне опасности.