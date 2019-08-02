В Уфе десантники в свой праздник врезались в мусоровоз

Сегодня, 2 августа, неприятный инцидент произошел в Уфе. В северной части города произошло столкновение легкового автомобиля, на котором ехала компания десантников с флагами в тяжеловесным мусоровозом. Фотографии в редакцию Медиакорсети прислали очевидцы.

- Десантники сначала сигналили, видимо, просили мусоровоз ехать быстрее или пропустить их. Однако тот не реагировал, а потом резко притормозил, и машина десантников сходу врезалась в него, - сообщили очевидцы. – Десантники вроде бы не пьяны, по крайней мере, водитель их автомобиля.

Обстоятельства происшедшего выясняются.