В Сургуте полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине, находившимся во дворе дома. Об этом информирует RNS.

На место выехала машина патрульно-постовой службы. Когда полицейские попытались задержать мужчину, тот оказал им сопротивление. Подозреваемый ударил ножом двух сотрудников полиции. В ответ один из сотрудников правоохранительных органов застрелил нападавшего. Второй полицейский от полученных ранений скончался.