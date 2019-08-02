Фото: pxhere.com
В Сургуте полицейский застрелил напавшего на него мужчину
Вчера, 16:31Происшествия
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В четверг вечером в Сургуте около одного из многоквартирных домов на улице Пушкина погибли два человека.
В полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине, находившимся во дворе дома. Об этом информирует RNS.
На место выехала машина патрульно-постовой службы. Когда полицейские попытались задержать мужчину, тот оказал им сопротивление. Подозреваемый ударил ножом двух сотрудников полиции. В ответ один из сотрудников правоохранительных органов застрелил нападавшего. Второй полицейский от полученных ранений скончался.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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