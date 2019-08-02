В Бангкоке произошла серия взрывов

Сотрудники полиции Бангкока рассказали, что одно из взрывных устройств сработало на севере столицы в здании правительства, где расположено несколько министерств. В результате взрыва погибли люди. Двое из жертв оказались уборщиками, пишет RNS.

Еще две бомбы сдетонировали около станции Skytrain в деловом районе Силом. Одно взрывное устройство было заложено возле 77-этажного небоскреба прямо в центре Бангкока. По словам свидетелей, при взрыве ранения получил охранник, находящийся неподалеку от здания. Полицейские оцепили весь район. Они проводят обыски.