В Бангкоке произошла серия взрывов
Столицу Таиланда сотрясли взрывы, жертвам которых стали несколько человек.
Сотрудники полиции Бангкока рассказали, что одно из взрывных устройств сработало на севере столицы в здании правительства, где расположено несколько министерств. В результате взрыва погибли люди. Двое из жертв оказались уборщиками, пишет RNS.
Еще две бомбы сдетонировали около станции Skytrain в деловом районе Силом. Одно взрывное устройство было заложено возле 77-этажного небоскреба прямо в центре Бангкока. По словам свидетелей, при взрыве ранения получил охранник, находящийся неподалеку от здания. Полицейские оцепили весь район. Они проводят обыски.
По некоторым данным в других районах города также были обнаружены взрывные устройства. Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча распорядился провести тщательное расследование произошедшего. Чиновник осудил действия террористов, и поручил правоохранительным органам страны обеспечить безопасность в столице.