Прокуратура проведет проверку по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае
Вчера, 20:06ПроисшествияФото: pxhere.com
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Сотрудники прокуратуры Апанасенковского района Ставропольского края проведут проверку по факту произошедшего 2 августа смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса.
Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства данной трагедии, сообщает газета «Известия».
Авария случилась ночью, примерно в 2 часа 30 минут, на 420 километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Известно, что автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли пять человек, в том числе водитель пассажирского транспорта. Ещё 18 человек получили травмы различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы.
За 30 минут до происшествия автобус останавливали на стационарном посту сотрудники ГИБДД в ходе операции «Сон за рулем». Однако после проведения профилактической беседы водитель отказался от отдыха.
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