Прокуратура проведет проверку по факту смертельного ДТП в Ставропольском крае

Авария случилась ночью, примерно в 2 часа 30 минут, на 420 километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Известно, что автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли пять человек, в том числе водитель пассажирского транспорта. Ещё 18 человек получили травмы различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы.